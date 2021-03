Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Inter, allarme Covid. Milan-United, Pioli scommette su Ibra”

“Inter allarme Covid”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”. “Handanovic positivo. Un altro caso dopo D’Ambrosio: oggi e domani nuovi tamponi. Il portiere in isolamento domiciliare: sabato sera al Meazza tocca a Radu”. E ancora: “Vlahovic: ‘Felice di stare a Firenze. Qui mi sento a casa. A Prandelli devo tutto. Da Ribery ho imparato che non si finisce mai di crescere. Abbiamo davanti undici finali’. Rimonta Toro, furia De Zerbi”. Infine, in taglio alto: “La crisi del calcio italiano in Europa secondo cinque testimoni eccellenti: ‘Cambiamo subito’. Anche la Lazio dice addio alla Champions. Milan-United, Pioli scommette su Ibra. Roma, tesoretto di 3 gol a Kiev”.