Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Il Var sotto accusa, l’ira di Napoli e Inter”

Apre così l'edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Un altro weekend di caos si chiude tra sanzioni e polemiche. Mou, Gasp, Spalletti e Inzaghi squalificati per un turno". "Riecco il Milan contro Belotti". "De Laurentiis chiama i vertici per protestare. I nerazzurri preparano un dossier dei torti subiti".