Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Il risveglio. L’Italia fa tremare la Germania”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Il risveglio“. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Nations League, la Nazionale giovane a testa alta: palo di Scamacca. L'Italia di Gnonto fa tremare la Germania: 1-1 firmato Pellegrini. Il debuttante dello Zurigo offre l'assist al romanista. Mancini: «Bravi ma la strada è lunghissima». Martedì a Cesena l'Ungheria che ha battuto l'Inghilterra 1-0. Fuga da Coverciano, scontro Figc-Lazio. Caso Zaccagni-Lazzari, duro attacco di Gravina: «C'è distacco dovuto a contaminazioni esterne». La società: «Sorpresi e stupiti, non stanno bene». La Roma è già oltre Zaniolo. Mou chiede tre uomini. La trattativa con il Milan prende quota mentre il club giallorosso traccia il piano di rilancio basato sui ricavi della cessione. Bastoni apre al Tottenham. Inter, serve un sacrificio. «Alessandro è un professionista»: dall'agente il via libera al trasferimento. Al suo posto potrebbe arrivare Senesi”.