Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Il nipote del Diavolo. Mau contro Mou”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

"Il nipote del Diavolo". Apre così la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "C'è anche un Maldini in gol nel primato dei rossoneri: 2-1 allo Spezia. Emozioni, reti e polemiche: il 2-2 di Inter-Atalanta fa felice solo Pioli. Il Napoli per la sesta, Spalletti: 'Lo scudetto? Non ci nascondiamo'. Da Cesare a Daniel, passando per Paolo: è il dynasty del Milan. Azzurri col Cagliari per ritrovare la vetta della classifica. Lazio-Roma alle 18: Mau contro Mou, il derby capitale della prima volta. Sarri rilancia l'ex Pedro. Elsha favorito al posto di Pellegrini. La Juve alle 12.30. Allegri, la Samp adesso conta come il Chelsea. In Premier: Ronaldo e Lukaku, un sabato amaro. Pep, che rivincita".