Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Il gigante sono io. Dybala fa lo straordinario. Ciao Eriksen, Inter su Xhaka”

“Il gigante sono io”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola. “Gli azzurri domani in Bosnia per il primo posto nel girone di Nations. Da Lewa a Ibra: così Insigne ha preso per mano Nazionale e Napoli. Lorenzo è diventato il perno del gioco offensivo di Mancini e della manovra dei partenopei che domenica sfideranno il Milan al San Paolo”. In taglio alto: “Juve, Dybala fa lo straordinario. L’argentino ieri si è allenato da solo: sta forzando i tempi per ritrovare un posto da titolare già alla ripresa contro il Cagliari. Ciao Eriksen, Inter su Xhaka: trattativa con l’Arsenal”. Poi, l’intervista esclusiva a Sibilia: “Noi l’altra faccia del calcio”. E ancora: “I suoi Dilettanti i primi a fermarsi. Lui viene indicato come l’avversario di Gravina alle presidenziali Figc. Il caso del Calcio a 5, la contestazione, il ‘patto per la successione’ e molto altro ancora”. Infine, le parole di Petrachi: “Roma, ecco la mia verità”.