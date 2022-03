Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Il fiato della Juve. Max fa paura”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Il fiato della Juve”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Scudetto, Allegri stende la Samp: è alle spalle di Napoli e Inter. Doppio Morata: quindicesimo risultato utile: Max fa paura. Fiondata di Kalulu, il Milan liquida l’Empoli e vola a +5. L’onda bianconera non si arresta ma il tecnico frena: ‘Siamo lontani, ora la Champions’. Pioli, notte in fuga: ‘Abbiamo vinto da grande squadra’. Inzaghi a Torino: Lautaro è carico, Brozo non ce la fa. Lucio a Verona. Spalletti: Il tempo delle parole è finito. Mancio, aiuto, è rinato Ronaldo. Ne fa 3 a Conte e si rilancia in vista degli spareggi Mondiali. Pessime notizie per noi dalla Premier: Cristiano decide la sfida tra United e Tottenham. Raggiunta la quota record 807 gol in carriera. Lukaku senza presidente”.