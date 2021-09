Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Il Divin Codone! Mou sotto la curva”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport'

Apre così l'edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Il Milan batte la Lazio (2-0) e ritrova Ibra, subito in gol col nuovo look. Pioli e Mou in vetta con Spalletti. Inter fermata dalla Samp (2-2)". "Brividi Roma: ElSha stende il Sassuolo, lo Special sotto la curva".