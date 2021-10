Prima Pagina Corriere dello Sport, Ibañez: “Italia, chiamami. Juve, non fai paura”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Italia, chiamami. Juve, non fai paura”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Ibañez racconta la maxisfida di Torino con un pensiero azzurro. ‘Mou mi ha cambiato, con lui la Roma alla pari con le grandi. Ho il vostro passaporto, c’è anche il mio amico Toloi in Nazionale’. La Svizzera ci aggancia, sarà spareggio per il Qatar. Blitz in Lituania (4-0), Embolo show. Stop Correa: rischia di saltare il suo derby. E il big match si giocherà all’Olimpico. Scongiurata l’ipotesi di uno spostamento a Bergamo della partita in programma il 12 novembre. Rassicurazioni sul terreno. Affaticamento muscolare in nazionale ma il Tucu vuole esserci a ogni costo. In attacco Dzeko unica certezza per Inzaghi”.