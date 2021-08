Prima Pagina, Corriere dello Sport: “I sette giorni di CR7. Inter, Correa o Belotti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

"I sette giorni di CR7". Titola così la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "Ronaldo deve trovare un club entro il 31 o riconquistare Allegri. Tra panchina, ambizioni e promesse, è sempre al centro della Juve. Sprint finale per il futuro del bomber portoghese che spera ancora nel Psg mentre Mendes è in difficoltà. Il Milan graffia, la perla è di Diaz. Pioli vince 1-0 a Marassi contro la Samp. Il Cagliari rimonta due gol allo Spezia con Joao Pedro. Lazio, c'è Basic. Caicedo ai saluti. Preso per Sarri il croato del Bordeaux, è costato 7 milioni e arriverà già oggi. Accordo con il Genoa per il panterone. Correa o Belotti, Inzaghi sceglie. L'Inter in trattativa con Lotito e Cairo per l'attaccante. Il tecnico indeciso: una torre o una seconda punta".