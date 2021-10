Prima Pagina, Corriere dello Sport: “I giovani padroni. La seconda vita di Lorenzo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“I giovani padroni”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Osimhen e Leao i simboli del nuovo potere. Belli, forti, efficaci: nessuno come Napoli e Milan. Le squadre di Spalletti e Pioli oggi hanno qualcosa in più delle rivali per lo scudetto. Cerchiamo di capire perché. Dalla Roma alle finali di Nations: la seconda vita di Lorenzo. Pellegrini attaccante è ormai un punto fermo di Mou. E domani Mancini potrebbe lanciarlo contro la Spagna. Caso Koulibaly, la Fiorentina si ribella: Daspo a vita per i razzisti. La Lega: Sarri maleducato. Il presidente Dal Pino attacca il tecnico della Lazio. Si accende lo scontro tra Maurizio e le istituzioni: ‘Parla di guerra ma in Premier ha giocato ancora prima delle 60 ore contestate’. Accordo firmato: Ranieri riparte dall’Inghilterra, 2 anni al Watford”.