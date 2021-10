Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Grazie Italia. Per Gigio una serata da incubo”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Grazie Italia”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Nations League, la Spagna vince 2-1 a San Siro: perdiamo dopo 37 partite. Decisivi il rosso a Bonucci al 42’ e la seconda rete di Ferran Torres. Nei minuti finali non basta il gol di Pellegrini. Mancini: ‘Errore di Leo sul primo giallo’. Per Gigio una serata da incubo tra i fischi rossoneri. Francia o Belgio: stasera l’altra finalista. Lotito diffida Gravina. La Figc: No, è colpevole. Caso tamponi, il presidente della Lazio chiede il reintegro dopo la sentenza Coni. Roma, Fienga lascia. Nuovo per per i Friedkin. Pietro Berardi, 47 anni, è il sostituto: ha guidato la Pirelli nel Nord America”