Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Giocano per l’Inter. Milan-Juve senza emozioni”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Giocano per l’Inter”. Apre così la prima pagina dell “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “A San Siro finisce 0-0: la capolista a +4 su Pioli e Spalletti e con una gara in meno. Milan-Juve senza emozioni, un pari deludente che favorisce Inzaghi. Solo il Napoli avanza: Salernitana travolta, Insigne raggiunge Diego. Ibra esce dopo 28’ per infortunio. Allegri: ‘L’obiettivo è la zona Champions’. Dopo la pausa il derby milanese diventa già decisivo per la corsa scudetto. Gioia Abraham, la Roma dilaga. Con 4 gol in 45’ i giallorossi si assicurano il successo: doppietta dell’inglese. Poi i toscani riducono le distanze”.