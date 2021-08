Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Gigio: Voglio diventare il più forte di tutti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Voglio diventare il più forte di tutti”. Apre così l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Donnarumma esclusivo. L’addio, l’Europeo, lo sbarco al PSG: Gigio si racconta. ‘Via dal Milan per crescere, avevamo ambizioni diverse. Otto anni bellissimi, resto tifoso rossonero ma avevo bisogno di cambiare. A Parigi gioco tra i fenomeni. Il trionfo di Wembley merito di Mancini, tecnico incredibile’. Mou alla carica: ‘Siamo pronti’. Simbolo dell’Inter: per Lautaro c’è il rinnovo. Incontro quasi decisivo: firmerà per sei milioni netti a stagione. Locamania. Juve, che entusiasmo. Il centrocampista forse in campo subito a Udine. Pedro-Lazio affare fatto. Lotito versa i soldi e accontenta Sarri: ecco l’esterno della Roma”.