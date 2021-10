Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Francia, rimonta da urlo. Inter allarme Lautaro”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna del 'Corriere dello Sport'

Titola così la prima pagina odierna del Corriere dello Sport, disponibile oggi in edicola. "Ansia Inter in vista del campionato. Allarme Lautaro, l'attaccante si è fermato per un malanno muscolare. Raiola: 'Gigio, una gogna'. Il procuratore difende il suo 'Donnarumma Nazionale'. Mancini pensa a Raspadori. Stadi aperti al 75%, nei palasport si scende al 60%. Spalletti One re di Napoli con il marchio di Mourinho".