Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Formula Allegri. Dzeko-Lautaro, ribaltone Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Formula Allegri”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Battuto il Toro con un gol di Locatelli: terza vittoria di fila in campionato. La Juve replica nel derby l’1-0 col Chelsea. ‘Ritrovato lo spirito giusto’. Dzeko-Lautaro, ribaltone Inter (2-1). Furia Sassuolo contro Pairetto. I bianconeri hanno interrotto una striscia di 20 gare con almeno una rete subita in A. Il centrocampista va ancora a segno: ‘Gruppo incredibile’. Spalletti, ora il test è di Italiano. Napoli a Firenze per la settima. Luciano: ‘Dobbiamo essere tosti’. Dopo il ko contro lo Spartak Mosca, gli azzurri vogliono consolidare il primato solitario. Milan a casa Gasp ancora senza Ibrahimovic, che oggi compie quarant’anni. Roma, Pellegrini rinnova: 2026”.