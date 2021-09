Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Finalmente Juve, per Inzaghi c’è Ancelotti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport'

Apre così l'edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”, oggi in edicola. "Pari da brividi, l'Atalanta va. Ronaldo shock, gol e sconfitta. Il Milan ci crede, ma senza Ibra. Per Inzaghi c'è Ancelotti". "Mazzarri a Cagliari, Tudor a Verona. Stangata per Sarri, due turni. Scommesse, basta con i divieti".