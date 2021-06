Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Finale a Roma. Il Milan lo molla, Calhanoglu sceglie l’Inter”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Draghi: ‘Non si giochi in Paesi dove i contagi sono in risalita’. La variante Delta ora mette paura, ma l’Uefa non vuole lasciare Wembley che già sabato ospiterà l’Italia. Altro che Sheva, ci tocca l’Austria. Verratti si è ripreso il centrocampo, adesso è in vantaggio su Locatelli. E Chiellini si concentra sui quarti. Danesi agli ottavi con Belgio e Olanda. Il Milan lo molla, Calhanoglu sceglie l’Inter. Donnarumma al Psg. Sergio Ramos cerca ancora squadra”.