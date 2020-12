Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Europa o flop, Conte al bivio. Maradona è morto in crisi di astinenza”

“Europa o flop, Conte al bivio”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. “Borussia-Inter in Champions: è una sfida decisiva. ‘Usciamo dal campo senza rimpianti’. I nerazzurri sono obbligati a vincere a Mönchengladbach per restare in corsa. Sorpresa Milan: ‘Lo scudetto? Non previsto’. Scaroni frena: ‘Piedi per terra’. Ibra: ‘Qui per cambiare mentalità’. Meitè salva Toro e Giampaolo. Gervinho affonda il Genoa. Stephanie arbitra la Juve di Cristiano”. Infine, in taglio alto: “Maradona, una denuncia riaccende il giallo: ‘E’ morto in crisi di astinenza’. Il legale dell’infermiera accusa: ‘Sette giorni prima del decesso cadde e battè la testa, ma nessuno intervenne’. Allo stadio le lacrime della figlia Dalma”.