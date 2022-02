Prima Pagina, Corriere dello Sport: “È JuVlahovic. I bianconeri accorciano”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“È JuVlahovic”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “A Empoli finisce 3-2: dopo due pareggi, i bianconeri accorciano sulle milanesi. Doppietta e leadership, ci pensa Dusan. Allegri: ‘C’è entusiasmo’. Il serbo: ‘Testa giusta e lavoro, si può fare tutto. Con la Viola mercoledì in Coppa avrò sensazioni contrastanti’. Max non cambia idea sulla corsa al titolo: ‘Se lo giocheranno le tre dell’Ave Maria’. Cabral, urlo spezzato. Gioia Sassuolo al 94’. Beffata un’ottima Fiorentina. Grandi emozioni a Reggio Emilia: segna Traore, pari in 10 del brasiliano poi il guizzo finale di Defrel. Spalletti per lo Scudetto, Sarri per la Champions. Azzurri con Osimhen per raggiungere il Milan in vetta. Mau sfida il suo passato e punta sui gol di Immobile. Guerra in Ucraina, reazioni mondiali. Polonia e Svezia dicono no ai playoff con la Russia. Abramovic lascia. Un’ovazione per Eriksen tornato alla sua vita vera. Il rientro in campo dopo 259 giorni”.