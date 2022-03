Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Dybala scaricato. Carlo firma il fallimento Psg”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Dybala scaricato”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “La Juve rinvia all’ultimo l’incontro per il rinnovo, altro brutto segno. Gli agenti di Paulo erano già a Torino. L’addio sempre più vicino. Tra il 23 e il 25 marzo la nuova data. Per il club l’argentino è libero di trovarsi un’altra squadra. Carlo firma il fallimento PSG. Torna Mou: ‘La Roma più forte’. Conference, alle 18.45 l’andata degli ottavi in casa del Vitesse”.