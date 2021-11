Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Dybala alla Platini. Furia CR7, Gasp gelato”

Mediagol.it vi propone la prima pagina odierna del 'Corriere dello Sport'

Così la prima pagina odierna del Corriere dello Sport, disponibile da questa mattina in edicola. "Furia Ronaldo, Gasp gelato. Inzaghi e Pioli, è l'ora di vincere: le due milanesi stanno ancora rincorrendo gli ottavi. Immobile tiene in ansia Lazio e Sarri. Cantiere Mou, ecco il colpi per il rilancio. L firma col Tottenham, Conte: ho voglia di ricominciare".