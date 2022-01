Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Dimezzati dalle ASL. Fiorentina, colpo Piatek”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Corriere dello Sport"

“Dimezzati dalle ASL”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Caos calcio: saltano Bologna-Inter e le gare di Salerno, Firenze e Bergamo. Juve-Napoli a rischio: tre azzurri messi in quarantena a Torino. Consiglio straordinario di Lega: no al rinvio, pronti i ricorsi al TAR. Fiorentina, altro colpo: Piatek il vice Vlahovic. Mou a San Siro come un derby. Immobile-Acerbi, è di nuovo Lazio”.