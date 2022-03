Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Diego ci benedica. Abraham riaccende la corsa Champions”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Corriere dello Sport"

“Diego ci benedica”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Spalletti ‘convoca’ anche Maradona: ‘Lo scudetto per l’immortalità’. Stasera un Napoli-Milan stile anni 80: chi vince sorpassa l’Inter in vetta. Pioli ritrova Ibra: ‘Prima o poi spero di battere Luciano. Leao decisivo’. Osi con Zielinski, Insigne e Politano. Juve, Allegri senza Joya: ‘Pensiamo al 4º posto’. Abraham riaccende la corsa Champions. La Roma piega l’Atalanta, Mourinho aggancia Gasp: blitz Lazio a Cagliari. Un gol dell’inglese esalta i 43mila dell’Olimpico. Immobile raggiunge Piola a quota 143, a segno anche Luis Alberto e Felipe”.