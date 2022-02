Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Diavolo, che frenata. L’Inter per il sorpasso”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Diavolo, che frenata”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “La capolista recupera solo nel finale dopo essere passata in vantaggio. Pari Milan a Salerno: oggi l’Inter con il Sassuolo per il sorpasso. Roma, i baby di Mourinho firmano la rimonta: 2-2 con il Verona. Messias illude, poi l’uno-due dei granata con Bonazzoli e Djuric. Il 2-2 di Rebic non soddisfa Pioli: ‘Troppo frenetici e poco lucidi’. Il Napoli domani contro il Cagliari. Pepito Rossi, meraviglia alla Maradona. Conte da impazzire, che lezioni a Pep. La Premier è uno spettacolo. Il Tottenham batte il City 3-2: decide Kane ma l’uomo partita è Kulusevski. E ora il Liverpool è più vicino: meno 6”.