Prima Pagina, Corriere dello Sport: “DiavOlivier, derby shock. L’ira di Mou”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Corriere dello Sport"

"DiavOlivier". Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "Derby shock: Inter in vantaggio, poi la rimonta dei rossoneri in tre minuti. Doppio Giroud, riaperta la corsa scudetto: Milan a -1, gioia Pioli. Oggi tocca a Napoli e Juve. Max con Vlahovic-Morata-Dybala. Inzaghi, che ha ancora una gara da recuperare, domina e passa con Perisic, poi Maignan evita il raddoppio della capolista. Nella ripresa il ribaltone. Simone: 'Fa male perdere così'. Fiorentina smarrita, Immobile la punisce. L'ira di Mou: Roma piccola per il potere".