Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Derby, altro Giroud. Mou, attacco senza precedenti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Derby, altro Giroud”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Coppa Italia, Lazio battuta a San Siro. Immobile fuori: caviglia ko. Strepitoso primo tempo, il Milan si regala le semifinali con l’Inter. Con tre reti in 45’ (due del francese) i rossoneri hanno chiuso il discorso qualificazione. A segno anche Leao e Kessie. Pioli: ‘Stimolante affrontare ancora i nerazzurri’. Max al Cuadrado per la Coppa. Juve-Sassuolo ore 21. Allegri ritrova Bonucci, Kaio Jorge sarà lanciato in corsa: ‘Un torneo da vincere. Atalanta-Fiorentina ore 18: Gasp e Italiano, sfida anti-crisi. Operazione riscatto dopo gli stop in campionato. Nella Viola Piatek favorito”. Infine, in taglio alto: “Mou: ‘Non avete le palle dei grandi’. Nello spogliatoio di Inter-Roma si è consumato il processo ai giocatori: ‘Andate in C, se non reggete certe pressioni’. Un attacco senza precedenti, quello del tecnico alla squadra”.