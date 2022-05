Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Daje Mou! Milan, spunta maxi-fondo Usa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Daje Mou!”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Abraham cancella il Leicester: la Roma in finale a Tirana. A un anno dall’arrivo, il capolavoro dello Special in un Olimpico impazzito. Sarà il Feyenoord (0-0 col Marsiglia) a contendere ai giallorossi la prima Conference il 25 maggio: ‘Una vittoria di famiglia’. Salernitana, sorpasso avanti. I granata battono il Venezia e si portano a +1 sul Cagliari. L’Europa ai piedi di Ancelotti. Pep, è crisi. Mihajlovic in campo: ‘Voglio il record’. Inter, scatto per lo scudetto. Due anticipi prima della Coppa. Inzaghi affronta l’Empoli (ore 18.45) con i migliori per scavalcare i rossoneri. La Juve a Genova (21), testa alla finale. Milan, spunta maxi-fondo Usa. Svolta nella cessione del club. Scaduta l’esclusiva con Investcorp: a Elliott l’offerta da un miliardo di RedBird (Liverpool e Boston Red Sox)”.