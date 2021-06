Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Cristiano in croce. Italia, il piano per fermare Lukaku“

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“Cristiano in croce”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Il Psg può diventare l’ancora di salvezza per Ronaldo. È il momento più nero di CR7. E la Juve si consola con Morata. Dopo lo scatto d’ira per l’uscita dall’Europeo, c’è il futuro da pianificare: tutti gli scenari. Mbappé condanna la Francia, ai rigori passa la Svizzera. Ai quarti gli elvetici contro la Spagna. Oggi Inghilterra-Germania: una sfida che fa la storia. Italia, ecco il piano per fermare Lukaku. Chiellini verso il rientro con il Belgio. Pessina: ‘Noi come il mandorlo fiorito di Van Gogh’. Azzurri in ginocchio? Sì, se lo faranno gli avversari”.