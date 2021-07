Prima Pagina, Corriere dello Sport: “CR7, show e mistero. Contatti con il Psg”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

"CR7, show e mistero". Apre così la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "La Juve riabbraccia Ronaldo ma il futuro rimane un'incognita. Cori, applausi e selfie con i tifosi non sciolgono gli interrogativi. Dopo le visite Cristiano si è allenato e ha parlato con Allegri. Continuano i contatti con il Psg. Inter: linea Inzaghi, il sì di Lukaku. Roma: terapia Mou, Zaniolo vola. Stadi, la Serie A insiste: via il distanziamento. Milan, spesi 60 milioni senza il salto di qualità. Pesano le uscite di Gigio e Calhanoglu". Infine, in taglio alto: "Italia argento vivo".