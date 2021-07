Prima Pagina, Corriere dello Sport: “CR7 resta alla Juve”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

"CR7 resta alla Juve". Apre così l'edizione odierna del "Corriere dello Sport", oggi in edicola. "Oggi il portoghese a Torino, il vicepresidente contro le mosse del PSG. Nedved forza la mano a Ronaldo: 'E' stato convocato e rimane qua'. Il club di Agnelli non teme l'intromissione dello sceicco. Per Allegri prove tattiche senza i big: 3-1 a Cesena. Pioli travolge il Modena (5-0), Spalletti batte la Pro Vercelli (1-0). Milan, goleada dedicata a Gazidis. Messaggio sulle maglie per l'ad malato. A segno Diaz, Leao, Hernandez, Tomori e Krunic. 'Napoli da vertice se teniamo tutti i big'. Osimhen incanta nell'amichevole. Il tecnico: 'Noi tra le prime quattro senza cessioni'. Ansia per Demme".