Prima Pagina, Corriere dello Sport: “CR7 bellezze. Locatelli, prove d’intesa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

“CR7 bellezze”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Ronaldo tiene in vita il Portogallo con due rigori, stabilendo nuovi record. Fermata la Francia (2-2): Cristiano agli ottavi sfida Lukaku. Benzema protagonista, ora la Svizzera. Manita Spagna alla Slovacchia: pericolo Modric. Svezia prima, doppietta Lewa ma Polonia a casa. La Germania trema con l’Ungheria: adesso gli inglesi. Il signor Rossi sfiora il miracolo. Il pagellone: Italia da 8,5 ma fa paura il talento del Belgio”. Infine, in taglio alto: “Locatelli, prove d’intesa tra Juve e Sassuolo. Vertice per la mezzala della Nazionale: la strada è tracciata. Ancora 10 milioni di differenza tra Inter e Psg per Hakimi. Fiorentina, Gonzalez è ufficiale. Lazio in pressing per Brandt”.