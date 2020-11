Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Covid, stipendi a rischio. Inter, mezzo flop!”

“Covid, stipendi a rischio”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola. “Mentre il calcio dilaga (31.758 casi), il calcio fa i conti con la crisi. Il buco s’allarga, 400 milioni di perdite: 15 club non possono pagare. Figc e Lega al lavoro per trovare soluzioni: concessa la proroga fino a inizio dicembre per gli emolumenti di settembre. Serve un taglio alle tasse: pressing sul governo”. In taglio alto: “Mezzo flop! Gervinho ferma l’Inter: 2-2. Perisic salva Conte a tempo scaduto. Negato un rigore, Marotta furioso”. E ancora: “Muriel porta in alto l’Atalanta (2-1 a Crotone), Barrow piega il Cagliari (3-2)”. Infine, spazio a Lazio e Napoli: “Immobile falso positivo guida la Lazio a Torino. I tamponi ribaltano il divieto della Uefa, ma restano tre contagiati. La procura federale indaga a Formello. Svolta Gattuso, altri due anni con il Napoli. De Laurentiis blinda il tecnico che oggi sfida il Sassuolo per la 5a vittoria di fila”.