Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Covid, il calcio al contrattaco. Vendere Ronaldo? Adesso può convenire”

“Covid, il calcio al contrattaco”.

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, oggi in edicola. “Multe salate a club e giocatori per le bolle violate. La stretta del protocollo FIGC per contenere i contagi. I punti chiave della bozza elaborata dal presidente dei medici sportivi, Casasco. I nuovi tamponi in un solo centro. Poker dell’Italia senza Mancini. Grifo, doppietta con dedica. Vendere Ronaldo? Adesso può convenire. Costa 64 milioni all’anno ma finora non ha portato né la Champions, né ricavi in equivalenti. La sua cessione varrebbe nuovi investimenti. Ieri in gol con il Portogallo: raggiunto Puskas a quota 746”. E ancora: “Lazio, il giallo del positivo: stop della Procura. La furia del Napoli: ‘Non ci fermiamo’. L’avvocato contesta la conferma dello 0-3. ‘Arriveremo fino al Consiglio di Stato’. Diego, che sorriso. Ha lasciato la clinica”.