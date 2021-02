Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Cornuti e mazziati. Dybala, un calvario”

“Cornuti e mazziati”

Apre così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, che punta i riflettori sulla sconfitta rimediata in Champions League dagli uomini di Gian Piero Gasperini. “Dopo i rigori negati a Juve e Lazio, Atalanta ko in dieci per 80’. Terza sconfitta in Champions: il Real passa a Bergamo nel finale. Protagonista in negativo il fischietto tedesco Stieler: l’espulsione ingiusta di Freuler ha condizionato tutta la partita. La beffa con Mendy. L’ira di Gasp: Certi arbitri devono fare un altro mestiere”. E ancora: “Assalto Napoli, Gattuso fa scudo. Con il Granada gli azzurri sono costretti a ribaltare lo 0-2 dell’andata. Ringhio duro: ‘Massacrate soltanto me’. Politano punta, Mertens riserva. Milan, riposa Ibrahimovic nel derby con Stankovic. Roma, è l’ora del Faraone. Con il Braga si parte da 2-0”. Infine, in taglio alto: “Dybala, un calvario. Non c’è pace per l’attaccante della Juve, ancora infortunato. Blitz a Barcellona dell’argentino: dal vertice con il professor Cugat la verità sul ginocchio e sul rientro in campo. Gaffe social di Fagioli”.