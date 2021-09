Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Comanda Napoli. Non accadeva dal 2018”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Comanda Napoli”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Azzurri a punteggio pieno e soli in testa: non accadeva dal 2018. Strepitoso 4-0 contro l’Udinese: è la quarta vittoria consecutiva. Apre Osimhen, poi a segno Rrahmani, Koulibaly e Lozano. Spalletti: ‘Corsa scudetto? Deve guidarci la nostra storia’. Insigne: ‘Ora restiamo umili’. C’è l’Inter, Italiano alla prova. Inzaghi deve rinunciare a Correa, sarà Dzeko-Lautaro la coppia gol. Gasp, esame Sassuolo. Bologna vuole ripartire. Figc, stop al ritorno di Bergamo. Allegri: E poi vogliono giocare nella Juve. Fa discutere l’atto d’accusa del tecnico si suoi. Toni accesi dopo il 90’, scintille anche tra calciatori. Ed è un caso il crollo della squadra nei secondi tempi”.