Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Colpaccio Napoli. Dusan record, 33 come CR7”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Colpaccio Napoli”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Batte il Milan a San Siro, lo aggancia a scavalca l’Atalanta. Elmas decide il big-match: l’Inter rimane a +4, è campione d’inverno. Petagna titolare al posto di Mertens. Il Var cancella il pari di Kessie. Luciano applaude: ‘Partita perfetta’. Dusan record, 33 come CR7. Vlahovic firma la rimonta viola: nell’anno solare segnati gli stessi gol che Ronaldo realizzò nel 2020. Bernardeschi il tesoro di Max: passa da lui il rilancio Juve. Roma, Mou ha preso i critici in contropiede. La Premier: Conte ferma Klopp, ciao City”.