Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Chissà se va. Mancini rilancia Immobile”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport"

"Chissà se va". Apre così la prima pagina del "Corriere dello Sport" oggi in edicola. Un chiaro omaggio a Raffaella Carrà: la nota showgirl, vera e propria icona della televisione italiana e non solo, è scomparsa nella giornata di ieri all'età di 78 anni. "A Wembley con la Spagna (ore 21) ci giochiamo la finale degli Europei. Tutta l'Italia spinge gli azzurri, Mancini ci crede e rilancia Immobile: 'Spesso chi è criticato si rivela decisivo'. Emerson al posto di Spinazzola, operato ieri in Finlandia".