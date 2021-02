Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Chiesa la tiene viva. La serata nera di Ronaldo, rabbia per un rigore negato”

“Chiesa la tiene viva”.

Titola così la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, che punta i riflettori sulla sconfitta rimediata in Champions League dalla Juventus contro il Porto. “Champions, qualificazione in salita: ritorno di fuoco all’Allianz il 9 marzo. Un gol di Fede dà la scossa a una brutta Juve, sconfitta dal Porto 2-1. Le due reti subite dopo appena un minuto e a inizio ripresa: quarti a rischio. Pirlo: Approccio sbagliato ma possiamo rifarci. La serata nera di Ronaldo, rabbia per un rigore negato”. In taglio basso: “Pioli rilancia il Milan d’Europa. Europa League: a Belgrado caccia al riscatto prima del derby. ‘Mandzukic è pronto per la Stella Rossa’. Napoli in grave emergenza con il Granada. Insidia Braga per la Roma: Dzeko torna titolare”.