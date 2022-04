Prima Pagina, Corriere dello Sport: “C’è solo la Roma. Suggestione CR7 per Dybala”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“C’è solo la Roma”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Rimonta all'Olimpico: Zaniolo schianta il Bodo con una tripletta (4-0). Atalanta eliminata dall’EuroLeague, giallorossi in semifinale di Conference. I giallorossi dominano: gol di Abraham poi lo show di Nicolò Con il Leicester per il sogno della finalissima. Il Lipsia vince a Bergamo (0-2). Scatto Napoli per Traore: ‘Ci piace’. L'esterno del Sassuolo è un obiettivo del ds Giuntoli: ‘Anguissa? Vogliamo riscattarlo’. Suggestione United e CR7 per Dybala. La joya sonda il Manchester: avrebbe chance con l'arrivo di Ten Hag in panchina. Plusvalenze, lite sui prezzi”. Infine, in taglio alto: “Nuova Inter per la volata. Il Milan cerca i gol perduti”.