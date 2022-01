Prima Pagina Corriere dello Sport, Capello: “Vlahovic porta la Champions”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Vlahovic porta la Champions”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Capello esclusivo, la nuova Juve e la corsa per l’Europa: parla don Fabio: ‘Grandissimo colpo: con Morata forma una coppia super. Il serbo farà la differenza, sono felice sia rimasto in Italia. Una delle squadre in vetta dovrà cedere il posto ad Allegri. Il Napoli può solo crescere ma lo scudetto dipende dall’Inter’. Dettagli da limare ma Dusan ha fretta. Conferma per Alvaro. I dubbi di Dybala: Mancini punta su Balotelli: ‘Mario ci servirà’. Gosens-Caicedo: Inzaghi risponde. Oggi visite per il tedesco. Festa Mou, aspettando il regalo. Roma, l’ultimo assalto a Xhaka: subito o a giugno”.