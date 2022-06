Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Caccia al Milan. Dybala-Inter, c’è distanza…”

“Caccia al Milan“. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Dopo Scudetto e cambio di proprietà, il Diavolo accelera sul mercato. Napoli e Juve ancora bloccate dalle mancate partenze. La Roma si muove, ma a Mou serve un grande colpo. Sanches, Origi e De Ketelaere rafforzano i campioni che puntano ad altri due acquisti. I ragazzI di Mancini: «Lasciateci sbagliare». Nations League, vincono il Portogallo di CR7 e la Spagna. Domani l’Italia sfida l’Inghilterra. Dybala-Inter c'è distanza sull'ingaggio. Marotta deve aumentare l’offerta per ottenere il sì. Allegri trema, De Ligt già sotto assedio. Chelsea, Liverpool e United: tre proposte per l’olandese. Finalmente Gattuso al Valencia: «Voglio portare un calcio bello e aggressivo». «Così il Barcellona affonda»: il grido d’allarme di Romeu, vicepresidente con delega all’economia. ‘Servono 500 milioni per salvare il club, necessario un taglio agli stipendi per 160’. Decisivo il cda del 16. Nuñez da Klopp per 100 milioni”.