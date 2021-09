Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Baby boom. Napoli-Juve, apriti cielo!”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“Baby boom”. Apre così l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Kean e Raspadori, show in azzurro. Cinque gol dell’Italia alla Lituania, il pari della Svizzera ci aiuta sulla strada del Qatar. L’applauso di Mancini ai giovani: ‘Avanti così’. Napoli-Juve, apriti cielo! Sabato il primo big match stagionale ‘stressato’ da rientri-lampo e infortuni. Solo domani sera i voli con i sudamericani: trema soprattutto Allegri. Cuadrado, Dybala, Danilo, Bentancur e Alex Sandro torneranno in charter come Ospina. Chiesa a rischio tra i bianconeri, Spalletti lancia subito Anguissa. Cristiano: ‘Io, leone in gabbia’. Ronaldo tra Man United e confessioni. Orsato ritrova l’Inter per dimenticare Pjanic”.