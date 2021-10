Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Avanti Max! Atalanta dalla gioia alla beffa”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Avanti, Max!”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Champions, i bianconeri battono lo Zenit con un gol di Kulusevski. Un altro 1-0 per Allegri: Juve a punteggio pieno, ipotecati gli ottavi. Atalanta dalla gioia alla beffa: la rimonta United firmata CR7. Lazio, la guerra di Sarri. Prima del Marsiglia attacca la Lega. Napoli-Legia è decisiva per gli azzurri. Mou in Norvegia: ‘Questa Roma è una famiglia che non si scompone’. Caso razzismo: saluto romano, sospeso il falconiere di Lotito”.