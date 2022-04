Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Arbitri da Scudetto? City e Reds avanti tutta”

Mediagol.it vi propone la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport" oggi in edicola

"Arbitri da Scudetto? Al designatore mancano i top: fanno discutere le scelte per Inter e Napoli". Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna del noto quotidiano "Corriere dello Sport". "Lo sprint finale aperto a 4 squadre mette in crisi Rocchi e i suoi uomini. City e Reds avanti tutta, ma che botte a Madrid. Mou, la spinta dell'Olimpico: 'Noi i più bravi'. Scamacca rinnova ma non resta. Plusvalenze, club al contrattacco".