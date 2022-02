Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Altro pianeta. Il Liverpool ipoteca i quarti”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Altro pianeta”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Champions, il Liverpool passa a San Siro e ipoteca i quarti. Firmino e Salah puniscono l’Inter. Inzaghi: ‘Meritavamo di più’. I nerazzurri all’altezza dei Reds fino al 75’ poi il crollo nel finale. Traversa di Calha. L’orgoglio del tecnico: ‘Partita fantastica’. Klopp: ‘Decisive le sostituzioni’. Lega commissariata, Gravina: ‘Resto fino al 2025’. Oggi al Camp Nou: ‘Con il Barça gara da sogno’. Spalletti: ‘Vedrete un Napoli senza paura’. Osi in dubbio, c’è Mertens. Xavi: ‘Azzurri favoriti’. Porto-Lazio, Sarri senza Ciro e non c’è un vice: ‘Spero di averlo a Udine’. Felipe dovrà giocare al posto di Immobile in attacco”.