Prima Pagina, Corriere dello Sport: “All’ultimo colpo. Alle 20 chiude il mercato”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del “Corriere dello Sport”

“All’ultimo colpo”. Apre così l’edizione odierna del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Alle 20 chiude il mercato: corsa contro il tempo per le big di Serie A. La Juve insiste su Pjanic. Milan: dopo Bakayoko anche Messias. Anguissa al Napoli. Lazio, arriva Zaccagni. Koopmeiners da Gasp. La Fiorentina prova per Orsolini, il Bologna frena. Petagna non vuole andare alla Samp. Caso Mbappé: il Psg fa muro ma il Real Madrid non si arrende. Mancini in campo con la Nazionale: ‘La mia Italia fa paura’. Agenti Paperoni, in 10 anni 3,5 miliardi. La spesa dei top club definita ‘drammatica’: in Italia i manager hanno guadagnato 760 milioni”.