Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Allegri, è Natale! Pablito, dolce come il gol”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Allegri, è Natale!”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Batte al Malmoe ma che regalo dallo Zenit: fermato il Chelsea. La Juve chiude il girone al primo posto, i Blues rimontati al 94’. Bufera di neve su Bergamo, Atalanta-Villarreal rinviata a oggi. Decide una rete di Kean, la prima con i bianconeri in Champions. Barcellona ko: retrocede in Euroleague. Gli impegni in Europa League: ‘Un Napoli con l’anima’. Spalletti si gioca la qualificazione col Leicester. Osimhen rientra: prima corsa. Lazio contro il Galatasaray: c’è Ciro. Roma, Mou riparte: Voglio la Conference. Pablito, dolce come il gol. Un anno fa l’addio a Rossi: oltre il ricordo”.