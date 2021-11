Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Allarme Italia. Juve, caccia a Witsel”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell'edizione odierna del "Corriere dello Sport"

“Allarme Italia”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”. oggi in edicola. “Qualificazione Mondiale, si fa calda la vigilia della doppia sfida. Si rompe anche Immobile, salta Svizzera e Irlanda. Un vasto ematoma al polpaccio: Ciro è già tornato a casa e rischia di perdere Juve e Napoli: ‘Ma voglio il Qatar da numero 9 anche contro le critiche’. E Mancini pensa a Chiesa con Insigne e Berardi. Belotti si candida, convocato Scamacca”. E ancora: “Si gioca meno, non è colpa del Var. Nei primi 12 turni le partite sono durate 54,20 minuti, 2,5 persi in un anno. È ora di introdurre il tempo effettivo. Si muove la Juve, caccia a Witsel. Ramsey e Rabiot potrebbero essere ceduti liberando le risorse per il centrocampista del Dortmund in scadenza di contratto. Il giro del Napoli in 77 giorni. Prima le gare con Inter, Lazio, Atalanta e Milan, poi un mese senza Osi, Anguissa, Koulibaly e Ounas, impegnati in Africa”.