Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Alla milanese. Juve, summit per Pogba”

Mediagol.it vi propone la prima pagina dell’edizione odierna del “Corriere dello Sport”

“Alla milanese”. Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport”, oggi in edicola. “Milan alle 18 con l’Atalanta, Inter alle 20.45 a Cagliari: le ore di punta. Primo match ball scudetto per Pioli: «San Siro ci trascinerà». Il rossonero: «Noi abituati a partite da dentro o fuori». Opzione Krunic dietro Giroud. Dopo la Coppa Inzaghi non molla e mette in campo i titolari: Correa più di Dzeko. Roma, 46 tiri per un punto: il Venezia già in B è un muro. Europa più lontana ma l’Olimpico applaude. Insigne dice addio, Napoli lo abbraccia. Juve, c'è il Sergente. Summit per Pogba. Salernitana, pari e rimpianti”.