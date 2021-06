Prima Pagina, Corriere dello Sport: “Affamati. Sarri-Lazio, la fumata”

Mediagol.it vi propone la prima pagina del "Corriere dello Sport", oggi in edicola

Apre così la prima pagina del “Corriere dello Sport” oggi in edicola. “Domani l’esordio europeo: gli azzurri sfidano la Turchia. Passione, energia, voglia di affermarsi: è un’Italia che entusiasma. Mancini la garanzia di un gruppo che ora cerca il successo anche a livello internazionale. L’esempio vincente di Emerson e Jorginho”. E ancora: “Il prezzo di Conte (e quello di Allegri). Mossa di Sky: 500 milioni a Dazn per la Serie A sul satellite! Raggi: Roma riapre e rilancia il Paese”. Infine, in taglio alto: “Sarri-Lazio, la fumata. Il tecnico ha firmato un biennale da 3,3 milioni più bonus. Tifosi entusiasti. Lotito: ‘In linea con le nostre ambizioni’. Superlega, la Uefa sospende il procedimento contro Juve, Real e Barça”.